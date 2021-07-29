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Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале Олимпиады в Токио

Таким образом, в сетке турнира остался лишь один представитель нашей страны — Карен Хачанов.

29 июля, 10:51
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Российский теннисист Даниил Медведев завершил свои выступления на Олимпийских играх в Токио, проиграв в четвертьфинале испанцу Пабло Карреньо Бусте.

Встреча, которая продолжалась 1 час 42 минуты, завершилась со счётом 2:6, 6:7 (5:7). Таким образом, вторая ракетка мира завершил свои выступления в Токио.

Хачанов обыграл француза Умбера и вышел в полуфинал Олимпиады

Хачанов обыграл француза Умбера и вышел в полуфинал Олимпиады

В полуфинале испанца ждёт противостояние с единственным россиянином, который остался в мужской сетке теннисного турнира, Кареном Хачановым.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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