Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале Олимпиады в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев завершил свои выступления на Олимпийских играх в Токио, проиграв в четвертьфинале испанцу Пабло Карреньо Бусте.

Встреча, которая продолжалась 1 час 42 минуты, завершилась со счётом 2:6, 6:7 (5:7). Таким образом, вторая ракетка мира завершил свои выступления в Токио.