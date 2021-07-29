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Женская сборная России по волейболу обыграла Китай на Олимпиаде в Токио

По ходу напряжённого матча наши соперницы имели несколько матчболов, но не сумели их реализовать.

29 июля, 10:14
<p>Фото © Toru Hanai / Getty Image</p>

Фото © Toru Hanai / Getty Image

Женская сборная России по волейболу одержала победу в матче против команды Китая на Олимпиаде в Токио.

По ходу тяжелейшего поединка, который завершился лишь в пятом сете, наши соперницы имели несколько матчболов, но не сумели их реализовать. В итоге 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12)

Российские волейболисты победили сборную Бразилии на Олимпиаде

Российские волейболисты победили сборную Бразилии на Олимпиаде

Таким образом наша команда одержала вторую победу на Олимпиаде в Токио. В следующем матче сборная России сыграет с США. Встреча состоится 31 июля.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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