Женская сборная России по волейболу обыграла Китай на Олимпиаде в Токио

Женская сборная России по волейболу одержала победу в матче против команды Китая на Олимпиаде в Токио.

По ходу тяжелейшего поединка, который завершился лишь в пятом сете, наши соперницы имели несколько матчболов, но не сумели их реализовать. В итоге 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12)