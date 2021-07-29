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Есть восьмое золото: Российские рапиристки выиграли командные соревнования на Олимпиаде в Токио

При этом в личном зачёте наши спортсменки не сумели завоевать награду высшего достоинства.

29 июля, 12:18

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина стали победителями командного турнира по фехтованию на Олимпиаде в Токио.

В финальном поединке россиянки не оставили шансов соперницам из Франции — 45:34. Отметим, что наши спортсменки были сильнее почти в каждом из девяти индивидуальных матчей в финале. Лишь Палин Ранвье дважды сумела навязать борьбу нашим рапиристкам.

Дзюдоист Ильясов принёс России восьмую бронзу на Олимпиаде в Токио

Дзюдоист Ильясов принёс России восьмую бронзу на Олимпиаде в Токио

Таким образом, сборная России завоевала свою восьмую медаль на Олимпиаде в Токио. Кроме этого, наши спортсмены завоевали 11 серебряных и восемь бронзовых медалей. Всего в активе российской команды 27 наград.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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