Российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина стали победителями командного турнира по фехтованию на Олимпиаде в Токио.

В финальном поединке россиянки не оставили шансов соперницам из Франции — 45:34. Отметим, что наши спортсменки были сильнее почти в каждом из девяти индивидуальных матчей в финале. Лишь Палин Ранвье дважды сумела навязать борьбу нашим рапиристкам.