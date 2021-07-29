Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзу в многоборье на Олимпиаде в Токио
В шаге от пьедестала остановилась ещё одна представительница нашей страны Владислава Уразова.
Фото © Julian Finney / Getty Images
Россиянка Ангелина Мельникова стала третьей в личном многоборье у девушек в соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио.
Россиянка, которая считалась одним из фаворитов всех соревнований, по сумме четырёх видов программы набрала 57,199 балла. На первой строчке расположилась американка Суниса Ли, серебро у бразильянки — Ребеки Андраде.
Ещё одна россиянка Владислава Уразова набрала 56,966 балла за четыре вида программы и остановилась на четвёртой строчке. Добавим, что на свою первую Олимпиаду она приехала в возрасте 16 лет.
Таким образом, Мельникова принесла в копилку нашей сборной девятую бронзу и 28-ю медаль всего.
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