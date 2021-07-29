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Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзу в многоборье на Олимпиаде в Токио

В шаге от пьедестала остановилась ещё одна представительница нашей страны Владислава Уразова.

29 июля, 12:56
<p>Фото © Julian Finney / Getty Images</p>

Фото © Julian Finney / Getty Images

Россиянка Ангелина Мельникова стала третьей в личном многоборье у девушек в соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Россиянка, которая считалась одним из фаворитов всех соревнований, по сумме четырёх видов программы набрала 57,199 балла. На первой строчке расположилась американка Суниса Ли, серебро у бразильянки — Ребеки Андраде.

Ещё одна россиянка Владислава Уразова набрала 56,966 балла за четыре вида программы и остановилась на четвёртой строчке. Добавим, что на свою первую Олимпиаду она приехала в возрасте 16 лет.

Гимнаст Нагорный завоевал бронзу в личном многоборье на Олимпиаде в Токио

Гимнаст Нагорный завоевал бронзу в личном многоборье на Олимпиаде в Токио

Таким образом, Мельникова принесла в копилку нашей сборной девятую бронзу и 28-ю медаль всего.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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