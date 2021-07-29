Соратник Зеленского жалеет об упущенном шансе "шантажировать весь мир"
По мнению Давида Арахамии, если бы президент Кравчук в своё время не отказался от ядерного оружия, с Украиной бы все сейчас "разговаривали по-другому".
Фото © Facebook / Давид Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что Украина "могла бы сейчас шантажировать весь мир", если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24". В произошедшем политик винит первого президента страны Леонида Кравчука, который сейчас находится едва ли не при смерти после перенесённой операции на сердце. Со слов Арахамии, Кравчук в своё время допустил "фатальную ошибку", последствия которой легли на плечи всех граждан страны.
"Если бы мы были ядерной державой, с нами все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому. Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение. — Прим. ред.), мы могли бы сократиться, но всё равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", — заявил соратник президента Зеленского.
Ранее посол Германии на Украине Андрей Мельник призвал западные страны либо поскорее принять Незалежную в Североатлантический альянс, либо вернуть ей статус ядерной державы. А в прошлом году на Украине всерьёз обсуждалась идея разработать ракетные комплексы с ядерными отходами, чтобы использовать их в случае угрозы со стороны России или других стран.
4 декабря 1994 года Украина подписала Будапештский меморандум и отказалась от ядерного оружия. Его также утвердили США, Великобритания и Россия. Напомним, сам президент Кравчук в одном из прошлогодних интервью оценил потери Украины после отказа от ядерного оружия в четверть триллиона долларов. Он также рассказал, что на тот момент на территории Украины находилось порядка 46 ядерных боеголовок на твёрдом топливе, остальные были жидкотопливные. Вторые, по его словам, были "страшнее атомного оружия".
Комментариев: 0