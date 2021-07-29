Соратник Зеленского жалеет об упущенном шансе "шантажировать весь мир"

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что Украина "могла бы сейчас шантажировать весь мир", если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24". В произошедшем политик винит первого президента страны Леонида Кравчука, который сейчас находится едва ли не при смерти после перенесённой операции на сердце. Со слов Арахамии, Кравчук в своё время допустил "фатальную ошибку", последствия которой легли на плечи всех граждан страны.

"Если бы мы были ядерной державой, с нами все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому. Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение. — Прим. ред.), мы могли бы сократиться, но всё равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", — заявил соратник президента Зеленского.

Ранее посол Германии на Украине Андрей Мельник призвал западные страны либо поскорее принять Незалежную в Североатлантический альянс, либо вернуть ей статус ядерной державы. А в прошлом году на Украине всерьёз обсуждалась идея разработать ракетные комплексы с ядерными отходами, чтобы использовать их в случае угрозы со стороны России или других стран.