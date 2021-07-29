В Турции началась эвакуация туристов из отелей из-за лесных пожаров
Власти утверждают, что спасательная операция проводится в качестве профилактической меры безопасности.
В Турции началась эвакуация туристов из отелей из-за лесных пожаров. Видео © LIFE
В турецком городе Мармарисе началась эвакуация местных жителей и туристов из отелей, которые находятся недалеко от района, где разбушевался лесной пожар. Об этом сообщили на телеканале NTV.
По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, в тушении стихии задействованы пять вертолётов, один самолёт и 30 пожарных машин. Лес горит недалеко от жилых домов и отелей, однако власти утверждают, что эвакуация проводится в качестве меры предосторожности.
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Сообщается, что были эвакуированы гости двух отелей и четырёх вилл. Некоторые посетители гостиниц, не расположенных вблизи пожара, решили самостоятельно покинуть здания и переждать бедствие в более безопасном месте.
Ранее в Генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что эвакуировать туристов из зоны, прилегающей к очагам лесных пожаров в районе турецкого города Манавгат, пока не планируют. Путешественники обращались на телефон экстренной связи Генконсульства РФ и сообщали о проблемах, однако пострадавших среди граждан РФ нет.
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