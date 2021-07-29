В Турции началась эвакуация туристов из отелей из-за лесных пожаров. Видео © LIFE

В турецком городе Мармарисе началась эвакуация местных жителей и туристов из отелей, которые находятся недалеко от района, где разбушевался лесной пожар. Об этом сообщили на телеканале NTV.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, в тушении стихии задействованы пять вертолётов, один самолёт и 30 пожарных машин. Лес горит недалеко от жилых домов и отелей, однако власти утверждают, что эвакуация проводится в качестве меры предосторожности.

Сообщается, что были эвакуированы гости двух отелей и четырёх вилл. Некоторые посетители гостиниц, не расположенных вблизи пожара, решили самостоятельно покинуть здания и переждать бедствие в более безопасном месте.