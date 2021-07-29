В то время как вокруг бушует пламя, туристы не упускают возможности сделать снимки, происходящее на которых сравнивают с апокалипсисом

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Кадры на фоне окрашенного оттенками красного и затянутого дымом неба впечатляют и вызывают страх

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Огонь достиг провинции Анталья, которая особенно любима туристами

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Пока местные власти уверяют, что отдыхающим нечего бояться и для них опасности нет, а Ростуризм рекомендовал россиянам не покидать территории отелей

Это не облака за спиной, это дым от лесных пожаров в Турции. Очень сильно горит и с нескольких сторон, тушат вертолётами и самолётами, летают туда-сюда, как "муравьи". Горит весь день и до сих пор😬 Сегодня сильный ветер и +40, поэтому очень сложно тушить при таких условиях, но мы надеемся, что скоро всё будет хорошо oleg_koluzanov

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Тем временем Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД) заявило, что число погибших в результате природных пожаров достигло трёх человек

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В Генконсульстве РФ в Анталье отметили, что эвакуировать российских туристов пока не планируют. "Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, им, по утверждению местных властей, с которыми поддерживаем постоянный контакт, ничего не угрожает", — говорится в сообщении.