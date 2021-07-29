Эвакуация российских туристов из-за пожаров в Турции пока не планируется
Путешественники обращались на телефон экстренной связи Генконсульства РФ и сообщали о проблемах, однако пострадавших среди граждан РФ нет.
Кадр из видео © Соцсети
Эвакуировать туристов из зоны, прилегающей к очагам лесных пожаров в районе турецкого города Манавгат, пока не планируют. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ в Анталии.
"Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, им, по утверждению местных властей, с которыми поддерживаем постоянный контакт, ничего не угрожает. Поэтому вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался", — приводит текст сообщения ТАСС.
Отмечается, что при этом дипломаты внимательно следят за ситуацией в районе Манавгата. По словам собеседника агентства, в течение ночи на телефон экстренной связи внешнеполитического ведомства поступали одиночные обращения российских туристов. Они сообщали о гари, задымлении и перебоях в электроснабжении. Однако среди пострадавших в результате лесных пожаров граждан из России нет.
Также в Генконсульстве РФ отметили, что на утро 29 июля власти справились с очагами возгорания на большей части территории Манавгата и его окрестностей. По данным правоохранительных органов, в результате пожаров погиб один человек, пострадало более 60. Жители восемнадцати кварталов и деревень были эвакуированы.
Напомним, накануне природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинции Анталия. Число пострадавших уже превысило 50 человек. Однако местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет. В Генконсульстве РФ в Анталии сообщили, что граждане РФ на данный момент за помощью не обращались.
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