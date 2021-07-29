Эвакуация российских туристов из-за пожаров в Турции пока не планируется

Эвакуировать туристов из зоны, прилегающей к очагам лесных пожаров в районе турецкого города Манавгат, пока не планируют. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ в Анталии.

"Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, им, по утверждению местных властей, с которыми поддерживаем постоянный контакт, ничего не угрожает. Поэтому вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался", — приводит текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что при этом дипломаты внимательно следят за ситуацией в районе Манавгата. По словам собеседника агентства, в течение ночи на телефон экстренной связи внешнеполитического ведомства поступали одиночные обращения российских туристов. Они сообщали о гари, задымлении и перебоях в электроснабжении. Однако среди пострадавших в результате лесных пожаров граждан из России нет.