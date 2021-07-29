Экстремал из Екатеринбурга прыгнул с парашютом с многоэтажки и влетел в машину

В ночь на 29 июля жители ЖК "Светлый" в Екатеринбурге стали свидетелями необычного инцидента. Экстремал прыгнул с парашютом с одной из многоэтажек и влетел прямо в машину. Видео неудачного приземления сразу появилось в Сети.

На кадрах видно, что парашютист маневрирует над парковкой, выбирая свободное место. Местные жители со смехом наблюдают за происходящим, переживая, что мужчина не впишется: "Не на машину только, братан!" Но парашютист не рассчитал скорость движения и при приземлении влетел прямо в автомобиль. От удара сработала сигнализация, однако, как можно заметить, ни парашютист, ни машина не пострадали.