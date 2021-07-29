Экстремал из Екатеринбурга прыгнул с парашютом с многоэтажки и влетел в машину
От удара сработала сигнализация. Однако, как можно судить из видео, ни парашютист, ни автомобиль не пострадали.
В Екатеринбурге экстремал прыгнул с парашютом с многоэтажки и влетел в машину. Видео © Соцсети
В ночь на 29 июля жители ЖК "Светлый" в Екатеринбурге стали свидетелями необычного инцидента. Экстремал прыгнул с парашютом с одной из многоэтажек и влетел прямо в машину. Видео неудачного приземления сразу появилось в Сети.
На кадрах видно, что парашютист маневрирует над парковкой, выбирая свободное место. Местные жители со смехом наблюдают за происходящим, переживая, что мужчина не впишется: "Не на машину только, братан!" Но парашютист не рассчитал скорость движения и при приземлении влетел прямо в автомобиль. От удара сработала сигнализация, однако, как можно заметить, ни парашютист, ни машина не пострадали.
Ранее в Краснодаре парашютист случайно приземлился на кондиционер жилого дома. В распоряжении Лайфа появились кадры с места необычного инцидента. К счастью, с парнем и сплит-системой в итоге всё в порядке. "Лётчика" пустили домой ошеломлённые хозяева квартиры.
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