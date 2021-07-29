В Петербурге на видео попала "газель" с ребёнком за рулём
В компании уже выясняют, кто находился за рулём брендированного автомобиля. Также проверку начала полиция.
В Петербурге на видео сняли грузовик, которым управляет ребёнок. Видео © Соцсети
В Петербурге на видео попала "газель", за рулём которой находился маленький ребёнок. Он сидел на коленях у мужчины и держался за руль. На кадрах очевидцев можно заметить, как после поворота он указывает пальцем вперёд.
По словам автора ролика, грузовик одного из строительных магазинов "болтался в полосе" во время движения, чем и привлёк внимание. Когда они подъехали ближе, причина этого стала ясна: на коленях у водителя сидел несовершеннолетний мальчик, передаёт "Фонтанка". В компании сообщили, что посмотрели видео и уже выясняют, кто находился в кабине автомобиля. Как узнал Лайф, также роликом заинтересовались в полиции, по данному факту идёт проверка.
Ранее Лайф сообщал, что экс-участник "Дома-2" посадил восьмилетнего сына за руль и отправился покорять дороги Москвы. При этом, по его словам, мальчик сначала отнекивался, но потом всё же согласился. Позже Антон Гусев записал видео, где признался, что не жалеет о содеянном. Говорил он это, сидя в окружении полицейских, выписавших ему штраф.
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