В Петербурге на видео попала "газель" с ребёнком за рулём

В Петербурге на видео попала "газель", за рулём которой находился маленький ребёнок. Он сидел на коленях у мужчины и держался за руль. На кадрах очевидцев можно заметить, как после поворота он указывает пальцем вперёд.

По словам автора ролика, грузовик одного из строительных магазинов "болтался в полосе" во время движения, чем и привлёк внимание. Когда они подъехали ближе, причина этого стала ясна: на коленях у водителя сидел несовершеннолетний мальчик, передаёт "Фонтанка". В компании сообщили, что посмотрели видео и уже выясняют, кто находился в кабине автомобиля. Как узнал Лайф, также роликом заинтересовались в полиции, по данному факту идёт проверка.