В Турции сообщили о первой жертве масштабных природных пожаров
По данным властей, ещё десять человек оказались заблокированы огнём на плотине Оймапинар.
Турецкие власти сообщили об одном погибшем во время лесного пожара в Анталье. Видео © Соцсети
В Турции во время лесных пожаров в провинции Анталья на юге страны погиб один человек. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.
"Пожар в Манавгате находится под контролем, однако огонь ещё есть в районе Аксеки, где погиб один человек. Ещё десять человек из-за пожара оказались заблокированы на плотине Оймапинар", — сказал он в эфире телеканала NTV.
Напомним, накануне природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинции Анталья. Число пострадавших уже превысило 50 человек. Однако местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет. В Генконсульстве РФ в Анталье сообщили ТАСС, что граждане РФ на данный момент за помощью не обращались.
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