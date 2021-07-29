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В Турции сообщили о первой жертве масштабных природных пожаров

По данным властей, ещё десять человек оказались заблокированы огнём на плотине Оймапинар.

29 июля, 07:11

Турецкие власти сообщили об одном погибшем во время лесного пожара в Анталье. Видео © Соцсети

В Турции во время лесных пожаров в провинции Анталья на юге страны погиб один человек. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

"Пожар в Манавгате находится под контролем, однако огонь ещё есть в районе Аксеки, где погиб один человек. Ещё десять человек из-за пожара оказались заблокированы на плотине Оймапинар", — сказал он в эфире телеканала NTV.

Россиянка — о пожарах в турецкой Анталье: Турист спокоен, потому что за всё уплачено

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Напомним, накануне природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинции Анталья. Число пострадавших уже превысило 50 человек. Однако местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет. В Генконсульстве РФ в Анталье сообщили ТАСС, что граждане РФ на данный момент за помощью не обращались.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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