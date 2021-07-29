В Турции сообщили о первой жертве масштабных природных пожаров

Турецкие власти сообщили об одном погибшем во время лесного пожара в Анталье. Видео © Соцсети

В Турции во время лесных пожаров в провинции Анталья на юге страны погиб один человек. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

"Пожар в Манавгате находится под контролем, однако огонь ещё есть в районе Аксеки, где погиб один человек. Ещё десять человек из-за пожара оказались заблокированы на плотине Оймапинар", — сказал он в эфире телеканала NTV.