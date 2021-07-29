"Колымский Новый год": В Магаданской области выпал летний снег
По данным синоптиков, такие осадки в ряде районов региона в эти месяцы бывают почти ежегодно.
В Магаданской области выпал летний снег. Видео © LIFE
В Магаданской области выпал снег — очевидцы сняли природное явление на видео в районе перевала Дедушкина лысина на трассе "Колыма". При этом в других районах области снега не было, но пользователи Сети уже шутят, что короткое северное лето, кажется, подошло к концу.
"Можно ехать в снежки играть, бабу снежную лепить, короче, всё, колымский Новый год начался", — говорит автор видео.
При этом, по данным синоптиков, снег в ряде районов Магаданской области в эти месяцы бывает почти ежегодно, уже сейчас там фиксируют ночные заморозки.
А вот учёные говорят, что спустя несколько десятков лет снежные зимы в России могут исчезнуть, это связано с потеплением, из-за которого постепенно понижается континентальность климата.
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