Онколог рассказал, любовь к какому продукту приводит к раку кишечника

Чрезмерное употребление красного мяса способствует развитию рака кишечника. Об этом в своём инстаграме рассказал врач-онколог Иван Карасёв.

По его словам, недавнее исследование учёных из Института онкологии Дана-Фарбер в США показало, что рацион, в состав которого входит красное мясо, негативно влияет на клетки толстой кишки, образовывая в них так называемые алкилирующие мутационные сигнатуры.

Изучив образцы ДНК около 900 пациентов с раком кишечника, исследователи выяснили, что у употреблявших красное мясо повреждения клеточной ткани кишечника встречались намного чаще. При этом никакие иные факторы, связанные с образом жизни человека, значения не имели. Кроме того, выяснилось, что такого рода повреждения ДНК приводили к летальному исходу почти на 50% чаще.

"В свою очередь, хочу напомнить, что колоректальный рак является одним из самых распространённых онкологических заболеваний, и его развитию способствуют далеко не только особенности питания, образа жизни. Поэтому каждому человеку по достижении возраста 45 лет рекомендуется пройти скрининг — выполнить колоноскопию", — добавил врач.