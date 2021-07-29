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Доктор Мясников перечислил приводящие к камням в почках продукты

Также специалист отметил, что почечнокаменная болезнь может развиться у принимающих кальций в таблетках.

29 июля, 04:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о продуктах, повышающих риск камнеобразования в почках. Медик призвал не злоупотреблять едой с высоким содержанием животных жиров, в том числе мясными продуктами, а также поваренной солью и сахаром, способствующими образованию кальциевых камней.

"Грейпфрут, если вы пьёте сок из грейпфрута. Прекрасный продукт, но увеличивает склонность к камнеобразованию, как и витамин C в больших дозах", — добавил Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

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Также в этот список специалист включил зелень, в частности шпинат, и орехи. Эти продукты содержат оксалаты, поэтому их следует потреблять умеренно. Кроме того, по словам врача, к камням в почках приводит кальций в таблетках.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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