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"По Фрейду": Байден снова оговорился и перепутал Обаму с Трампом

Президент США заявил, что в 2009 году республиканец поручил ему вывести из кризиса автомобильную промышленность.

29 июля, 03:48

Байден снова оговорился и перепутал Обаму с Трампом. Видео © The White House

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, перепутав экс-лидеров страны Барака Обаму и Дональда Трампа. Речь главы Белого дома транслировал телеканал C-SPAN.

Выступая в штате Пенсильвания, Байден сказал, что в 2009 году "тогдашний президент Трамп" дал ему задание вывести из кризиса автомобильную промышленность. Но, как известно, республиканец стал главой Белого дома только в 2016 году.

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"Простите, оговорка по Фрейду... Это был президент Обама, когда я был вице-президентом", сразу исправился Байден.

Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов. Однажды он забыл имя министра и название Пентагона. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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