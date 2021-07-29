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Врач перечислил противопоказания к прививке от коронавируса при гепатите

По словам медика, высокий риск возникновения осложнений при заражении ковидом у людей с формами гепатита B или C.

29 июля, 04:04

Фото © Pixabay

Пациенту с гепатитом не следует вакцинироваться от коронавируса, если функция печени нарушена. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал врач — хирург-гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.

"Противопоказание к вакцинации — это острый период вирусного гепатита. Либо же, если сформировался цирроз печени, то декомпенсация печёночной функции, как и в целом декомпенсация любого органа, будет являться противопоказанием к прививке", — сказал Монахов.

Доктор пояснил, что при хроническом гепатите, если функция печени скомпенсирована, вакцинироваться от ковида можно.

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По словам гепатолога, высокий риск возникновения осложнений при заражении коронавирусом у людей с формами гепатита B или C. В таком случае у больного будут наблюдаться респираторные симптомы, например вирусная пневмония, а также повышенная нагрузка на печень, потому что при CoViD-19 обостряются хронические заболевания.

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Ранее эксперт Юлия Ткаченко объяснила, зачем нужна ревакцинация от коронавируса, а также напомнила о противопоказаниях к прививке.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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