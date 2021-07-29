Эксперт объяснила, зачем нужна ревакцинация от коронавируса
Юлия Ткаченко отметила, что эту процедуру нужно пройти всем, кто уже сделал прививку.
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В июне Министерство здравоохранения России рекомендовало ревакцинироваться от коронавируса, данная процедура стимулирует организм к повторной выработке антител, рассказала глава департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.
"По данным последних исследований, для защиты от новых штаммов CoViD-19 нужна более высокая концентрация нейтрализующих антител в крови, чем для старых штаммов. А способ повысить концентрацию антител в организме — это как раз бустерная прививка", — сказала эксперт в беседе с агентством "Прайм", отметив, что в противном случае возрастает риск заражения.
Ткаченко добавила, что ревакцинация нужна всем, кто уже сделал прививку. Специалист напомнила, что к противопоказаниям для вакцинации относятся заранее выявленная тяжёлая форма аллергии на какую-либо составляющую вакцины либо тяжёлая аллергическая реакция на уже сделанную вакцину.
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