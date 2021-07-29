Эксперт объяснила, зачем нужна ревакцинация от коронавируса

"По данным последних исследований, для защиты от новых штаммов CoViD-19 нужна более высокая концентрация нейтрализующих антител в крови, чем для старых штаммов. А способ повысить концентрацию антител в организме — это как раз бустерная прививка", — сказала эксперт в беседе с агентством "Прайм", отметив, что в противном случае возрастает риск заражения.