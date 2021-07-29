Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре под Саратовом
Трагедия произошла в селе Наумовка Балаковского района. Погибшим несовершеннолетним от двух до семи лет.
Фото © ГУ МЧС по Саратовской области
Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в селе Наумовка Балаковского района Саратовской области. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Список погибших:
- А. Ашурбеков, 1964 г.р.
- Г. Ашурбекова, 1963 г.р.
- Ислам, 7 лет
- Шамиль, 5 лет
- Милана, 2 года
Трагедия произошла на улице Набережной. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 23:55 по местному времени 28 июля. В 00:47 пожар был локализован на площади 88 кв. м., а в 01:48 — ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.
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