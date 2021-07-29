Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре под Саратовом

Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в селе Наумовка Балаковского района Саратовской области. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Трагедия произошла на улице Набережной. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 23:55 по местному времени 28 июля. В 00:47 пожар был локализован на площади 88 кв. м., а в 01:48 — ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.