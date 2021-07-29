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Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре под Саратовом

Трагедия произошла в селе Наумовка Балаковского района. Погибшим несовершеннолетним от двух до семи лет.

29 июля, 00:02
<p>Фото © ГУ МЧС по Саратовской области</p>

Фото © ГУ МЧС по Саратовской области

Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в селе Наумовка Балаковского района Саратовской области. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Список погибших:

  • А. Ашурбеков, 1964 г.р.
  • Г. Ашурбекова, 1963 г.р.
  • Ислам, 7 лет
  • Шамиль, 5 лет
  • Милана, 2 года

Трагедия произошла на улице Набережной. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 23:55 по местному времени 28 июля. В 00:47 пожар был локализован на площади 88 кв. м., а в 01:48 — ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

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Ранее мать и двое маленьких детей погибли при пожаре в селе под Тамбовом.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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