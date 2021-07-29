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Эрдоган заявил о планах Турции наладить добычу газа в Чёрном море к 2023 году

По словам политика, топливо поможет стране снизить зависимость от импортных поставок.

28 июля, 23:51
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна намерена начать полноценную добычу газа на месторождении в Чёрном море к 2023 году.

"Мы прилагаем огромные усилия, чтобы успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения", — сказал турецкий лидер во время выступления на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа в провинции Сакарья на черноморском шельфе.

По словам Эрдогана, топливо поможет стране снизить зависимость от импорта. Политик добавил, что за последний год Турция пробурила пять скважин в Чёрном море. Также республика ведёт строительство наземной инфраструктуры для транспортировки и хранения газа.

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Напомним, в августе прошлого года Турция обнаружила в Чёрном море новые месторождения газа объёмом 320 млрд кубометров. В октябре страна нашла ещё одно месторождение, поменьше.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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