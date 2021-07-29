Эрдоган заявил о планах Турции наладить добычу газа в Чёрном море к 2023 году

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна намерена начать полноценную добычу газа на месторождении в Чёрном море к 2023 году.

"Мы прилагаем огромные усилия, чтобы успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения", — сказал турецкий лидер во время выступления на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа в провинции Сакарья на черноморском шельфе.