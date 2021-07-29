Читатели газеты Daily Mail раскритиковали резкое высказывание президента США Джо Байдена в отношении президента РФ Владимира Путина. Напомним, ранее во время выступления в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки США глава Белого дома заявил, что у его российского коллеги "есть реальная проблема", которая заключается в якобы ограниченных ресурсах, находящихся в распоряжении РФ.

Пользователи в связи с этим посоветовали Байдену заняться внутренними проблемами США, пишет "Иносми".

"Байден шутит, верно? Наша экономика смешна: цены растут, а мигранты прибывают с такой скоростью, что мы не успеваем уследить. Наш девальвированный доллар скоро будет стоить около десяти центов, а он ругает Путина. Лучше заниматься своими проблемами, чем беспокоиться о делах других стран", — посоветовал DAYZEE31.

"Путин сидит на ядерном оружии и нефти, в то время как США сидят на долге в размере 30 триллионов долларов", — отметил PaulS72.

"Проснись, Байден, США — не тот крупный производитель стали, автомобилей и электроники, которым они были раньше, и не Великобритания. В чужом глазу видит соринку, а в своём бревна не замечает", — написал EnglandMyEngland.

Некоторые и вовсе перешли на личности.

"А проблема Америки в том, что у нас в Овальном кабинете сидит идиот. У России хотя бы нет такой проблемы", — резко высказался TheCynical1.

"У них есть товары. Еда, напитки, одежда и так далее. Тебе действительно стоит просто замолчать, Джо", — уверен Okey-dokey.

"Боже, я скучаю по Трампу", — признался Maidstalk.