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"Тебе стоит замолчать, Джо": Читатели Daily Mail накинулись на Байдена после слов о "реальной проблеме" Путина

Комментаторы на сайте издания посоветовали главе Белого дома заняться внутренними проблемами США.

29 июля, 00:07
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

Читатели газеты Daily Mail раскритиковали резкое высказывание президента США Джо Байдена в отношении президента РФ Владимира Путина. Напомним, ранее во время выступления в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки США глава Белого дома заявил, что у его российского коллеги "есть реальная проблема", которая заключается в якобы ограниченных ресурсах, находящихся в распоряжении РФ.

Пользователи в связи с этим посоветовали Байдену заняться внутренними проблемами США, пишет "Иносми".

"Байден шутит, верно? Наша экономика смешна: цены растут, а мигранты прибывают с такой скоростью, что мы не успеваем уследить. Наш девальвированный доллар скоро будет стоить около десяти центов, а он ругает Путина. Лучше заниматься своими проблемами, чем беспокоиться о делах других стран", посоветовал DAYZEE31.

Политолог назвал самовзбадриванием критику Байдена в отношении ресурсного потенциала РФ

Политолог назвал самовзбадриванием критику Байдена в отношении ресурсного потенциала РФ

"Путин сидит на ядерном оружии и нефти, в то время как США сидят на долге в размере 30 триллионов долларов", отметил PaulS72.

"Проснись, Байден, США — не тот крупный производитель стали, автомобилей и электроники, которым они были раньше, и не Великобритания. В чужом глазу видит соринку, а в своём бревна не замечает", написал EnglandMyEngland.

Некоторые и вовсе перешли на личности.

Байден назвал Россию и Китай соперниками США

Байден назвал Россию и Китай соперниками США

"А проблема Америки в том, что у нас в Овальном кабинете сидит идиот. У России хотя бы нет такой проблемы", резко высказался TheCynical1.

"У них есть товары. Еда, напитки, одежда и так далее. Тебе действительно стоит просто замолчать, Джо", уверен Okey-dokey.

"Боже, я скучаю по Трампу", признался Maidstalk.

Ранее в Кремле ответили на слова Байдена о "реальной проблеме Путина". Москва бы предпочла, чтобы помощники сообщали президенту США не только о ядерном оружии и нефтегазовом секторе РФ, но и о других секторах экономики, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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