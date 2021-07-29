Аналитики спрогнозировали значительный рост цен на смартфоны

Цены на отдельные марки смартфонов могут вырасти до конца года почти на треть. Такой прогноз в беседе с РИА "Новости" сделали аналитики рынка мобильных устройств.

По словам ведущего аналитика компании Mobile Research Group Эльдара Муртазина, всё дело в микросхемах, дефицит которых наблюдается во всём мире из-за нарушения логистических цепочек. Производителям приходится ждать запчасти слишком долго, в результате чего сокращается производство.

С ним согласен и другой эксперт, директор факультета робототехники и мехатроники университета "Синергия" Андрей Волостнов. По его словам, если на флагманы рынка цены могут вырасти всего на 5–7%, то более мелким компаниям придётся завышать стоимость своей продукции намного сильнее.

"Цены будут расти в пределах 5–8%. Но речь идёт о флагманах рынка — Samsung, Apple, Huawei. Более мелкие игроки будут вынуждены сокращать объёмы поставок и отменять запуски новых моделей. Параллельно они будут увеличивать стоимость своих аппаратов до 30%", — отметил Волостнов.