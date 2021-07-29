В Азербайджане и Армении обвинили друг друга в обстреле на границе

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении договорённостей о прекращении огня на границе и обстреле.

В сообщении ведомства утверждается, что Вооружённые силы Армении 29 июля с 02:45 до 03:40 по местному времени (с 01:45 до 02:40 мск) из села Йухары Шорджа Басаркечарского района обстреляли позиции Азербайджана в селе Зейлик Кельбаджарского района". В Баку добавили, что ответным огнём "противная сторона была подавлена".

В свою очередь в Ереване также обвинили Азербайджан в обстреле.

"Примерно в 03:00 (02.00 мск) 29 июля на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы… подразделения азербайджанских ВС, нарушив договорённости о прекращении огня, вновь перешли к провокации, открыв огонь по армянским позициям из стрелковых видов оружия", — заявили в Минобороны республики.

Там также добавили, что после ответных действий армянской стороны огонь был подавлен. Сейчас ситуация на границе спокойная.

Ранее в среду обе стороны сообщили о перестрелках на границе. Были ранены двое азербайджанских военнослужащих, Ереван заявил о трёх погибших и пяти раненых со своей стороны. В тот же день стороны по инициативе России договорились о прекращении огня с 09:00 мск 28 июля.