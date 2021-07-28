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Турция и Азербайджан планируют создать совместную тюркскую армию

В турецком парламенте подчеркнули, что всегда будут поддерживать своих азербайджанских коллег.

28 июля, 08:16
<p> Фото © Arif Akdogan / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Arif Akdogan / Anadolu Agency via Getty Images

Баку и Анкара ведут переговоры о создании совместной тюркской армии. Об этом заявил глава турецкого парламента Мустафа Шентоп.

"Несмотря на всё это, наша идея — одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договорённостей", — сказал он.

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Также Шентоп прокомментировал напряжённость на армяно-азербайджанской границе, отметив, что это угроза безопасности для региона и она может привести к новой войне. Он подчеркнул, что Турция всегда поддерживает Азербайджан.

Ранее премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании глав правительств СНГ в Минске заявил о готовности решить пограничный вопрос с Арменией. Напомним, в середине мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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