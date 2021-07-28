Турция и Азербайджан планируют создать совместную тюркскую армию

Баку и Анкара ведут переговоры о создании совместной тюркской армии. Об этом заявил глава турецкого парламента Мустафа Шентоп.

"Несмотря на всё это, наша идея — одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договорённостей", — сказал он.