В Амурской области у трассы рухнул легкомоторный самолёт, пилот сбежал
Когда на место аварии прибыли спасатели, они обнаружили четырёх человек, которые снимали крылья.
В Амурской области у трассы рухнул легкомоторный самолёт, пилот сбежал. Видео © LIFE
Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку у трассы "Амур" в Архаринском районе Амурской области. Как сообщает источник Лайфа, пилота на месте не оказалось — скорее всего, он сбежал.
Фото © LIFE
Фото © LIFE
Когда в район жёсткой посадки прибыли спасатели, они обнаружили четырёх человек, которые снимали крылья с самолёта. Они объяснили, что просто рабочие и их нанял неизвестный. Звонил ли им сам сбежавший пилот, неизвестно.
Сейчас в деле разбирается полиция, для транспортировки самолёта ждут грузовик.
А в начале июля в полях подсолнечника в Кабардино-Балкарии разбился вертолёт, пилот тоже сбежал с места происшествия. Оказалось, что вылет воздушного судна не был зарегистрирован ни в одном аэропорту. Спустя пять дней пилота нашли и задержали.
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