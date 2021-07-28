В Амурской области у трассы рухнул легкомоторный самолёт, пилот сбежал. Видео © LIFE

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку у трассы "Амур" в Архаринском районе Амурской области. Как сообщает источник Лайфа, пилота на месте не оказалось — скорее всего, он сбежал.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Когда в район жёсткой посадки прибыли спасатели, они обнаружили четырёх человек, которые снимали крылья с самолёта. Они объяснили, что просто рабочие и их нанял неизвестный. Звонил ли им сам сбежавший пилот, неизвестно.

Сейчас в деле разбирается полиция, для транспортировки самолёта ждут грузовик.