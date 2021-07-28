Россия готова обсудить вопрос возобновления авиасообщения с Грузией

Российская сторона надеется рассмотреть возобновление прерванного авиасообщения с Грузией. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Мы готовы её [проблему возобновления сообщения] обсуждать. Я думаю, что она рано или поздно будет решена", — сказал он.

Карасин также добавил, что рассчитывает очно встретиться с спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе в сентябре-октябре.