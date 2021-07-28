НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россия готова обсудить вопрос возобновления авиасообщения с Грузией

Для решения этого вопроса осенью может состояться встреча с грузинским спецпредставителем премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с РФ.

28 июля, 07:35
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис

Российская сторона надеется рассмотреть возобновление прерванного авиасообщения с Грузией. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Мы готовы её [проблему возобновления сообщения] обсуждать. Я думаю, что она рано или поздно будет решена", — сказал он.

Карасин также добавил, что рассчитывает очно встретиться с спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе в сентябре-октябре.

В МИД России допустили возобновление авиасообщения с Грузией в ближайшее время

В МИД России допустили возобновление авиасообщения с Грузией в ближайшее время

Напомним, что авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено после начавшихся 20 июня в Тбилиси антироссийских акций. Из-за угрозы безопасности россиян президент РФ Владимир Путин соответствующим указом запретил полёты между странами с 8 июля 2019 года.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Грузинка Нино Салуквадзе выступила на 9 Олимпиадах и установила рекорд

25 июля, 01:51

Россиян предупредили о вероятном взлёте цен на авиабилеты

25 июля, 13:51

Турция и Азербайджан планируют создать совместную тюркскую армию

сегодня в 08:16

В АТОР сообщили об обрушении цен на перелёты на юг России из-за ковид-ограничений

сегодня в 08:16

Ани Лорак показала фигуру в бикини, после чего фанаты провозгласили её самой сексуальной женщиной

сегодня в 08:11

Новости партнеров

Layer 1