Россия готова обсудить вопрос возобновления авиасообщения с Грузией
Для решения этого вопроса осенью может состояться встреча с грузинским спецпредставителем премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с РФ.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис
Российская сторона надеется рассмотреть возобновление прерванного авиасообщения с Грузией. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Мы готовы её [проблему возобновления сообщения] обсуждать. Я думаю, что она рано или поздно будет решена", — сказал он.
Карасин также добавил, что рассчитывает очно встретиться с спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе в сентябре-октябре.
Напомним, что авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено после начавшихся 20 июня в Тбилиси антироссийских акций. Из-за угрозы безопасности россиян президент РФ Владимир Путин соответствующим указом запретил полёты между странами с 8 июля 2019 года.
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