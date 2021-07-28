Суд отправил в колонию двух шпионов за контрабанду оборудования С-300 на Украину
Обвиняемых приговорили к 10,5 и 9 годам лишения свободы за шпионаж и государственную измену.
Видео © ЦОС ФСБ России
Ростовский суд признал виновными россиянина Дениса Лобова и гражданина Армении Арарата Хачатряна в измене и шпионаже за контрабанду оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 на Украину. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"За совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 ("Государственная измена") и ст. 276 ("Шпионаж") УК РФ суд приговорил Лобова к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна — на 10 лет и 5 месяцев соответственно", — заметили в ЦОС ФСБ.
Стало известно, что обвиняемые собирали сведения о клистронах, которые являются частью С-300, в интересах оборонно-промышленного комплекса Незалежной.
Ранее в Федеральной таможенной службе (ФТС) России сообщили о выявлении нелегальной поставки 80 тысяч тонн нефти на сумму более двух миллиардов рублей из РФ на территорию Украины. Капитан судна заранее получил рейсовое задание на транспортировку с указанием не разглашать настоящего порта назначения и получателя груза.
Комментариев: 0