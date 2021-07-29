Счётная палата заявила, что свыше 60% инноваций для строительства дорог оказались старыми

За 2018–2020 годы на российских дорогах федерального значения было использовано 264 инновационные технологии и материала, но фактически 63,6% из них не являются новыми. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты.

"В период 2018–2020 годов на автомобильных дорогах федерального значения применено 264 технологии и материала, отнесённых к новым. Вместе с тем 168 технологий и материалов, или 63,6%, по факту не являются новыми", — отметил аудитор Валерий Богомолов.

В ведомстве считают, что проводимые в дорожной отрасли научные исследования носят разобщённый характер, а среда, благоприятная для создания и совершенствования материалов, не сформирована. Препятствуют этому, по мнению СП, системные проблемы, например отсутствие государственного органа, который отвечал бы за создание подходящих условий для инновационного развития в дорожном хозяйстве. Также в Счётной палате заострили внимание на отсутствии утверждённого порядка разработки и внедрения новых технологий и материалов и мониторинга результатов их применения. Кроме того, ключевые понятия, такие как "новые материалы", "новые технологии" и "новые технологические решения", законодательно не закреплены.

В СП полагают, что координатором инноваций в дорожном хозяйстве должен стать Минтранс.

"Инспекторы Счётной палаты опросили руководителей и сотрудников организаций дорожного хозяйства и выяснили, что для разных организаций отвечающим за инновации может быть и Минтранс России, и Росавтодор, и госкомпания "Российские автомобильные дороги", и ФАУ "РосдорНИИ", — говорится в сообщении ведомства.