Счётная палата предложила способ сэкономить 1,5 млрд на строительстве дорог

Почти 1,5 миллиарда рублей можно сэкономить на строительстве дорог в России, если использовать щебень по старому ГОСТу, говорится в отчёте Счётной палаты. Отмечается, что качество трасс при этом не ухудшится.

Аудиторы отмечают, что действующие стандарты дорожного строительства разрешают использовать асфальтобетон только на основе щебня по новому ГОСТу 32703-2014. А вот традиционный асфальтобетон, требующий применения щебня по старому ГОСТу 8267-93, использовать запрещено.

"Свершившаяся техническая "революция" в области дорожного строительства не предложила принципиально новые составы асфальтобетонных смесей". При этом стоимость асфальтобетонов по новым стандартам в сравнении с традиционными асфальтобетонами значительно увеличилась", — подчеркнули в Счётной палате.

В ведомстве уточнили, что, например, в Амурской, Иркутской областях и Забайкальском крае 1 тонна щебня по ГОСТ 32703-2014 подорожала в среднем на 121,8% — до 1,332 тысячи рублей. Аудиторы подсчитали, что включение старого щебня в список разрешённых материалов позволит сэкономить 1477,3 миллиона рублей из федерального бюджета ежегодно.