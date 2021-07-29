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Счётная палата предложила способ сэкономить 1,5 млрд на строительстве дорог

В ведомстве отметили, что свершившаяся техническая "революция" в области дорожного строительства не предложила принципиально новые составы асфальтобетонных смесей.

29 июля, 01:44
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Почти 1,5 миллиарда рублей можно сэкономить на строительстве дорог в России, если использовать щебень по старому ГОСТу, говорится в отчёте Счётной палаты. Отмечается, что качество трасс при этом не ухудшится.

Аудиторы отмечают, что действующие стандарты дорожного строительства разрешают использовать асфальтобетон только на основе щебня по новому ГОСТу 32703-2014. А вот традиционный асфальтобетон, требующий применения щебня по старому ГОСТу 8267-93, использовать запрещено.

"Свершившаяся техническая "революция" в области дорожного строительства не предложила принципиально новые составы асфальтобетонных смесей". При этом стоимость асфальтобетонов по новым стандартам в сравнении с традиционными асфальтобетонами значительно увеличилась", — подчеркнули в Счётной палате.

Строительство трассы Казань — Екатеринбург обойдётся почти в 500 миллиардов рублей

Строительство трассы Казань — Екатеринбург обойдётся почти в 500 миллиардов рублей

В ведомстве уточнили, что, например, в Амурской, Иркутской областях и Забайкальском крае 1 тонна щебня по ГОСТ 32703-2014 подорожала в среднем на 121,8% — до 1,332 тысячи рублей. Аудиторы подсчитали, что включение старого щебня в список разрешённых материалов позволит сэкономить 1477,3 миллиона рублей из федерального бюджета ежегодно.

Ранее президент России Владимир Путин предложил построить ещё одну кольцевую дорогу вокруг Санкт-Петербурга.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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