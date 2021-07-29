РФ призвала США и Украину поддержать в ООН резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
В прошлом году Генассамблея приняла её большинством голосов, против были только Вашингтон и Киев.
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Россия надеется, что США и Украина, выступающие против ежегодной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, изменят свою позицию. Об этом говорится в заявлении Посольства РФ в Вашингтоне.
В прошлом году Генассамблея приняла её большинством голосов, против были только США и Украина.
"Россия осуждает все формы расовой дискриминации. Мы представляем ежегодную резолюцию в ГА ООН "Борьба с героизацией нацизма и неонацизма". Только США и Украина против неё. Надеемся, что они пересмотрят свою позицию", — указано в заявлении, опубликованном в твиттере дипмиссии.
Данный документ рекомендует странам принять конкретные меры, в том числе законодательные и в сфере образования, чтобы не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности, а также военных преступлений. Также резолюция призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации.
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