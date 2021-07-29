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"Юлит и изворачивается": Пушков подловил Зеленского на лжи в ответе на статью Путина об Украине

В частности, сенатор указал на несостоятельность тезиса лидера Незалежной об исторической связи с Крымом.

29 июля, 01:05
<p>Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за ответ на статью президента РФ Владимира Путина о единстве народов двух стран. Ранее лидер Незалежной назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну — "наследником одного из самых сильных государств средневековой Европы".

"Зеленский юлит и изворачивается, но не может доказать древность Украины по той причине, что доказать её невозможно. Не было у Украины государственности до XX века. И древней земли такой не было", — написал Пушков в "Телеграме".

Сенатор добавил, что была Киевская Русь, а не Украина. Также Пушков указал на несостоятельность тезиса Зеленского об исторической связи Украины и Крыма.

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"А уж Крым вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел. Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали", — напомнил политик.

Пушков заключил, что весь "ответ" Зеленского — это демагогия и увиливание от реальных вопросов, которые ставит история и на которые у президента Украины и ему подобных нет и не может быть ответа.

Ранее экс-глава СВР Украины Николай Маломуж раскритиковал Зеленского за реакцию на статью Путина.

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Депутат Рады предрёк Украине тяжёлые времена после статьи Путина

Напомним, в своей статье Путин назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Президент России указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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