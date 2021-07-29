Сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за ответ на статью президента РФ Владимира Путина о единстве народов двух стран. Ранее лидер Незалежной назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну — "наследником одного из самых сильных государств средневековой Европы".

"Зеленский юлит и изворачивается, но не может доказать древность Украины по той причине, что доказать её невозможно. Не было у Украины государственности до XX века. И древней земли такой не было", — написал Пушков в "Телеграме".

Сенатор добавил, что была Киевская Русь, а не Украина. Также Пушков указал на несостоятельность тезиса Зеленского об исторической связи Украины и Крыма.

"А уж Крым вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел. Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали", — напомнил политик.

Пушков заключил, что весь "ответ" Зеленского — это демагогия и увиливание от реальных вопросов, которые ставит история и на которые у президента Украины и ему подобных нет и не может быть ответа.

Ранее экс-глава СВР Украины Николай Маломуж раскритиковал Зеленского за реакцию на статью Путина.