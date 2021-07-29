Спотовая цена на газ в Европе установила очередной рекорд

Спотовая цена на газ в Европе обновила рекорд, взлетев почти до 500 долларов за тысячу кубометров. Это произошло на фоне дефицита поставок сжиженного природного газа и низкого уровня запасов в хранилищах Европы, сообщает "Интерфакс".

Цена газа начала активно расти с начала недели. Так, стоимость топлива с поставкой в четверг на самом ликвидном хабе Европы, голландском TTF, за день подорожала на 5% — до 484 долларов за тысячу кубометров. В то же время наблюдается подорожание СПГ в Азии. Согласно азиатскому спотовому индексу Platts JKM, сентябрьский фьючерс достиг 529 долларов за тысячу кубометров, а самый дорогой контракт будущей зимы оценивается в 570 долларов.

Аналитик по газу Центра энергетики МШУ "Сколково" Сергей Капитонов в беседе с "Коммерсантом" отметил, что снижения цен не стоит ждать до запуска "Северного потока – 2", коммерческие поставки по первой нитке которого могут начаться в октябре.