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Спотовая цена на газ в Европе установила очередной рекорд

Она выросла на 5 процентов и достигла 484 долларов за тысячу кубометров.

29 июля, 00:49

Фото © ТАСС / Александр Туманов

Спотовая цена на газ в Европе обновила рекорд, взлетев почти до 500 долларов за тысячу кубометров. Это произошло на фоне дефицита поставок сжиженного природного газа и низкого уровня запасов в хранилищах Европы, сообщает "Интерфакс".

Цена газа начала активно расти с начала недели. Так, стоимость топлива с поставкой в четверг на самом ликвидном хабе Европы, голландском TTF, за день подорожала на 5% — до 484 долларов за тысячу кубометров. В то же время наблюдается подорожание СПГ в Азии. Согласно азиатскому спотовому индексу Platts JKM, сентябрьский фьючерс достиг 529 долларов за тысячу кубометров, а самый дорогой контракт будущей зимы оценивается в 570 долларов.

В OMV допустили пуск газа по "Северному потоку – 2" уже в этом году

В OMV допустили пуск газа по "Северному потоку – 2" уже в этом году

Аналитик по газу Центра энергетики МШУ "Сколково" Сергей Капитонов в беседе с "Коммерсантом" отметил, что снижения цен не стоит ждать до запуска "Северного потока – 2", коммерческие поставки по первой нитке которого могут начаться в октябре.

Напомним, ранее оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что газопровод "Северный поток – 2" построен уже на 99%. Судно "Академик Черский" завершило свою часть работы над проектом, а трубоукладчик "Фортуна" продолжает строительство на заключительном участке.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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