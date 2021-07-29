Дума Владивостока выбрала новым мэром Константина Шестакова

Перед конкурсной комиссией выступили шесть кандидатов, в финал прошли двое: Шестаков и главный специалист 2-го разряда аппарата Контрольно-счётной палаты Приморья Екатерина Лысенкова. В итоге вопрос об избрании главы города вынесли на голосование, на котором Лысенкову не поддержал никто, против высказался 21 человек, девять воздержались. За Шестакова проголосовали все 30 депутатов.