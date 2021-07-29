Дума Владивостока выбрала новым мэром Константина Шестакова
За его кандидатуру проголосовали все 30 депутатов. Соперницу Шестакова в борьбе за кресло главы администрации Екатерину Лысенкову не поддержал никто.
Константин Шестаков. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Дума Владивостока утвердила и.о. главы администрации города Константина Шестакова на пост мэра. Об этом пишет vl.ru.
Перед конкурсной комиссией выступили шесть кандидатов, в финал прошли двое: Шестаков и главный специалист 2-го разряда аппарата Контрольно-счётной палаты Приморья Екатерина Лысенкова. В итоге вопрос об избрании главы города вынесли на голосование, на котором Лысенкову не поддержал никто, против высказался 21 человек, девять воздержались. За Шестакова проголосовали все 30 депутатов.
Как сообщал Лайф, 18 мая мэр Владивостока Олег Гуменюк покинул свой пост после критики вице-премьера Юрия Трутнева, который отметил необходимость отставки главы города и подчеркнул, что на развитие столицы Приморья выделяются немалые деньги, однако значительных изменений за период работы Гуменюка не произошло. 27 мая городская дума утвердила досрочное прекращение полномочий чиновника. 31 мая стало известно, что в доме Гуменюка прошли обыски. По данным местных СМИ, оперативные мероприятия проводились и в других местах, связанных с экс-мэром.
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