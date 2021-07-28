Беглов рассказал о развитии транспортной системы Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о развитии транспортной инфраструктуры города. По словам градоначальника, это потребует увеличения соответствующего финансирования.

"Развитие городского транспорта требует увеличения соответствующего финансирования. Нам необходима финансовая поддержка федерального центра", — заявил Беглов в интервью газете "Петербургский дневник".

Губернатор добавил, что в рабочих планах — реализация ряда крупных транспортных проектов, которые касаются аэропортов Пулково и Левашово, метро, морского транспорта, строительства Витебской развязки и широтной магистрали скоростного движения, развития улично-дорожной сети, а также перевода городского транспорта на новую модель обслуживания пассажиров.

Беглов отметил, что предложения по преобразованию транспортной системы города были озвучены на совещании, которое провёл президент России Владимир Путин.