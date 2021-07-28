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Беглов рассказал о развитии транспортной системы Санкт-Петербурга

Градоначальник отметил, что предложения по преобразованию транспортной системы были озвучены на совещании, которое провёл президент РФ Владимир Путин.

28 июля, 20:42
<p>Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото © ТАСС / Роман Пименов</p>

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото © ТАСС / Роман Пименов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о развитии транспортной инфраструктуры города. По словам градоначальника, это потребует увеличения соответствующего финансирования.

"Развитие городского транспорта требует увеличения соответствующего финансирования. Нам необходима финансовая поддержка федерального центра", — заявил Беглов в интервью газете "Петербургский дневник".

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Губернатор добавил, что в рабочих планах — реализация ряда крупных транспортных проектов, которые касаются аэропортов Пулково и Левашово, метро, морского транспорта, строительства Витебской развязки и широтной магистрали скоростного движения, развития улично-дорожной сети, а также перевода городского транспорта на новую модель обслуживания пассажиров.

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Беглов отметил, что предложения по преобразованию транспортной системы города были озвучены на совещании, которое провёл президент России Владимир Путин.

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Напомним, ранее Путин предложил построить ещё одну кольцевую дорогу вокруг Петербурга. По мнению главы государства, автомобильный обход может быть реализован по аналогии с ЦКАД в Подмосковье. Президент подчеркнул, что проект будет очень востребован.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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