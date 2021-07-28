Беглов рассказал о развитии транспортной системы Санкт-Петербурга
Градоначальник отметил, что предложения по преобразованию транспортной системы были озвучены на совещании, которое провёл президент РФ Владимир Путин.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото © ТАСС / Роман Пименов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о развитии транспортной инфраструктуры города. По словам градоначальника, это потребует увеличения соответствующего финансирования.
"Развитие городского транспорта требует увеличения соответствующего финансирования. Нам необходима финансовая поддержка федерального центра", — заявил Беглов в интервью газете "Петербургский дневник".
Губернатор добавил, что в рабочих планах — реализация ряда крупных транспортных проектов, которые касаются аэропортов Пулково и Левашово, метро, морского транспорта, строительства Витебской развязки и широтной магистрали скоростного движения, развития улично-дорожной сети, а также перевода городского транспорта на новую модель обслуживания пассажиров.
Беглов отметил, что предложения по преобразованию транспортной системы города были озвучены на совещании, которое провёл президент России Владимир Путин.
Напомним, ранее Путин предложил построить ещё одну кольцевую дорогу вокруг Петербурга. По мнению главы государства, автомобильный обход может быть реализован по аналогии с ЦКАД в Подмосковье. Президент подчеркнул, что проект будет очень востребован.
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