В Минэке сообщили о возвращении ВВП России на допандемийный уровень

В июне валовой внутренний продукт России (ВВП) достиг показателя допандемийного уровня четвёртого квартала 2019 года. Об этом сообщается в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в российской экономике".

"Прирост ВВП к июню 2020 года составил 8,5% г/г (к июню 2019 года: +1,9%), по итогам II квартала 2021 года — 10,1% г/г (+1,5% к II кварталу 2019 года), — говорится в обзоре.

В Минэкономразвития добавили, что начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей влияет низкая база соответствующих месяцев прошлого года, которая сформировалась под влиянием карантинных ограничений. Поэтому годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна и для оценки восстановления экономики также будет использоваться сопоставление с четвёртым кварталом 2019 года с исключением сезонности.