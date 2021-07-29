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Регион
Опубликовано 29 июля 2021, 07:22

В Госдуме предложили запретить митинги вблизи школ и вузов

По словам автора инициативы депутата Фёдорова, подобные мероприятия могут мешать процессу учёбы, а массовое скопление людей — представлять физическую угрозу для малолетних.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выдвинул инициативу запрета проведения публичных мероприятий, например митингов и демонстраций, вблизи образовательных учреждений. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо парламентария в Генпрокуратуру.

В обращении отмечено, что действующее законодательство предусматривает перечень мест, в которых запрещено проводить публичные мероприятия: пограничные зоны, территории вблизи судов, зданий экстренных оперативных служб, опасных промышленных объектов и т.д.

"Прошу Вас оценить целесообразность расширения данного перечня, а именно включение территорий, непосредственно прилегающих к образовательным учреждениям, в число мест, в которых запрещено проведение публичных акций", говорится в тексте письма.

В Госдуме предложили лишить причастных к экстремизму права выступать организаторами митингов
В Госдуме предложили лишить причастных к экстремизму права выступать организаторами митингов

Законодатель отметил, что обучающиеся в данных учреждениях дети, в том числе первокурсники вузов, являются несовершеннолетними и не обладают избирательным правом. При этом публичные мероприятия в непосредственной близости от школы или университета могут мешать процессу учёбы, а массовое скопление людей — представлять физическую угрозу для малолетних.

Ранее Фёдоров предложил ввести новое ограничение для причастных к экстремизму.

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Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Юлия Коновалова
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