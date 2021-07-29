В Госдуме предложили запретить митинги вблизи школ и вузов

По словам автора инициативы депутата Фёдорова, подобные мероприятия могут мешать процессу учёбы, а массовое скопление людей — представлять физическую угрозу для малолетних.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выдвинул инициативу запрета проведения публичных мероприятий, например митингов и демонстраций, вблизи образовательных учреждений. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо парламентария в Генпрокуратуру.

В обращении отмечено, что действующее законодательство предусматривает перечень мест, в которых запрещено проводить публичные мероприятия: пограничные зоны, территории вблизи судов, зданий экстренных оперативных служб, опасных промышленных объектов и т.д.

"Прошу Вас оценить целесообразность расширения данного перечня, а именно включение территорий, непосредственно прилегающих к образовательным учреждениям, в число мест, в которых запрещено проведение публичных акций", — говорится в тексте письма.