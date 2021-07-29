В Госдуме предложили запретить митинги вблизи школ и вузов
По словам автора инициативы депутата Фёдорова, подобные мероприятия могут мешать процессу учёбы, а массовое скопление людей — представлять физическую угрозу для малолетних.
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выдвинул инициативу запрета проведения публичных мероприятий, например митингов и демонстраций, вблизи образовательных учреждений. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо парламентария в Генпрокуратуру.
В обращении отмечено, что действующее законодательство предусматривает перечень мест, в которых запрещено проводить публичные мероприятия: пограничные зоны, территории вблизи судов, зданий экстренных оперативных служб, опасных промышленных объектов и т.д.
"Прошу Вас оценить целесообразность расширения данного перечня, а именно включение территорий, непосредственно прилегающих к образовательным учреждениям, в число мест, в которых запрещено проведение публичных акций", — говорится в тексте письма.
Законодатель отметил, что обучающиеся в данных учреждениях дети, в том числе первокурсники вузов, являются несовершеннолетними и не обладают избирательным правом. При этом публичные мероприятия в непосредственной близости от школы или университета могут мешать процессу учёбы, а массовое скопление людей — представлять физическую угрозу для малолетних.
Фото © ТАСС / Андрей Гордеев