Правительство предложило ввести в российских вузах занятия по киберспорту

Правительство России выдвинуло инициативу ввести в некоторых вузах занятия по киберспорту. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на дорожную карту "Новые коммуникационные интернет-технологии".

Согласно планам кабмина, киберспортивные дисциплины дополнят действующие образовательные программы российских вузов. Также к концу 2022 года правительство планирует ввести курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании кинофильмов и другого контента.

Уточняется, что инициатором проекта выступил "Ростелеком". Документ был утверждён 23 июля правительственной комиссией по цифровому развитию, возглавил которую вице-премьер Дмитрий Чернышенко. На программу будет выделено 17,6 млрд руб. до 2024 года, из них 8,6 млрд — из федерального бюджета.

Гендиректор АНО "Диалог" Алексей Гореславский отметил, что внедрение киберспортивных дисциплин в образовательную систему является ответом на запрос общества.

"Можно посмотреть на пример Южной Кореи, где киберспорт зародился и с поддержкой государства вырос в многомиллиардную индустрию, даже вошёл в олимпийский комитет республики", — привёл пример эксперт.