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На Аляске произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

Волна может обрушиться на Марианские острова в Тихом океане.

29 июля, 07:08

Фото © Pexels

На побережье американского штата Аляска произошло мощное землетрясение магнитудой 8,2. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 09:15 (мск), их эпицентр располагался в 106 километрах к юго-востоку от населённого пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 3,4 километра. Следом за самым мощным землетрясением было зафиксировано четыре афтершока магнитудой от 6,2 до 4,6.

Национальный центр предупреждения о цунами США сообщил, что землетрясение может спровоцировать цунами. Волна может обрушиться на Марианские острова в Тихом океане.

Спасибо, кораллы: Землетрясение длилось 32 года и увенчалось гигантским цунами, но о нём узнали только сейчас

Спасибо, кораллы: Землетрясение длилось 32 года и увенчалось гигантским цунами, но о нём узнали только сейчас

Ранее на севере Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в префектуре Аомори, а очаг залегал на глубине 70 километров.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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