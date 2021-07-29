На Аляске произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

На побережье американского штата Аляска произошло мощное землетрясение магнитудой 8,2. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 09:15 (мск), их эпицентр располагался в 106 километрах к юго-востоку от населённого пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 3,4 километра. Следом за самым мощным землетрясением было зафиксировано четыре афтершока магнитудой от 6,2 до 4,6.

Национальный центр предупреждения о цунами США сообщил, что землетрясение может спровоцировать цунами. Волна может обрушиться на Марианские острова в Тихом океане.