На Аляске произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами
Волна может обрушиться на Марианские острова в Тихом океане.
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На побережье американского штата Аляска произошло мощное землетрясение магнитудой 8,2. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 09:15 (мск), их эпицентр располагался в 106 километрах к юго-востоку от населённого пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 3,4 километра. Следом за самым мощным землетрясением было зафиксировано четыре афтершока магнитудой от 6,2 до 4,6.
Национальный центр предупреждения о цунами США сообщил, что землетрясение может спровоцировать цунами. Волна может обрушиться на Марианские острова в Тихом океане.
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Ранее на севере Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в префектуре Аомори, а очаг залегал на глубине 70 километров.
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