Полиция оштрафовала экс-участника "Дома-2", посадившего за руль ребёнка. Видео © Instagram / antongusev89

Бывший участник шоу "Дом-2" Антон Гусев, посадивший за руль автомобиля своего несовершеннолетнего сына, записал видео, где признался, что не жалеет о содеянном. При этом говорил он это, сидя в окружении полицейских, выписавших ему штраф.

"Административный штраф — 30 тысяч рублей. Но, честно скажу, о содеянном не жалею, сын счастлив был, я тоже. Но штраф надо заплатить. Все, кто видео мои смотрели, — так делать нельзя. Нельзя детей сажать за руль", — сказал он в сториз на своей странице в "Инстаграме".

Автоюрист Алексей Чугаев рассказал Лайфу, что Гусева помимо штрафа может ждать также серьёзный разговор с органами опеки, так как он сознательно подверг ребёнка опасности.

"Следовательно, с таким родителем должны будут провести работу органы опеки. Как минимум отец должен быть вызван на разговор. Кроме того, органы опеки и попечительства, даже получив информацию от третьих лиц, тех же СМИ, могут самостоятельно выйти на проверку", — заметил Чугаев.