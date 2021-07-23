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"Не жалею": Полиция оштрафовала экс-участника "Дома-2", посадившего за руль ребёнка

Однако, как рассказал Лайфу автоюрист Алексей Чугаев, мужчину также может ждать серьёзный разговор с представителями органов опеки.

23 июля, 12:12

Полиция оштрафовала экс-участника "Дома-2", посадившего за руль ребёнка. Видео © Instagram / antongusev89

Бывший участник шоу "Дом-2" Антон Гусев, посадивший за руль автомобиля своего несовершеннолетнего сына, записал видео, где признался, что не жалеет о содеянном. При этом говорил он это, сидя в окружении полицейских, выписавших ему штраф.

"Административный штраф 30 тысяч рублей. Но, честно скажу, о содеянном не жалею, сын счастлив был, я тоже. Но штраф надо заплатить. Все, кто видео мои смотрели, — так делать нельзя. Нельзя детей сажать за руль", — сказал он в сториз на своей странице в "Инстаграме".

Внимание, за рулём дети: громкие случаи автотрагедий с малолетними водителями

Внимание, за рулём дети: громкие случаи автотрагедий с малолетними водителями

Автоюрист Алексей Чугаев рассказал Лайфу, что Гусева помимо штрафа может ждать также серьёзный разговор с органами опеки, так как он сознательно подверг ребёнка опасности.

"Следовательно, с таким родителем должны будут провести работу органы опеки. Как минимум отец должен быть вызван на разговор. Кроме того, органы опеки и попечительства, даже получив информацию от третьих лиц, тех же СМИ, могут самостоятельно выйти на проверку", — заметил Чугаев.

Ранее Лайф сообщал, что экс-участник "Дома-2" посадил восьмилетнего сына за руль и отправился покорять дороги Москвы. При этом, по его словам, мальчик сначала отнекивался, но потом всё же согласился.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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