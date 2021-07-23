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Путину доложили, что первую ветку Транссиба после обрушения моста восстановят за двое суток

Президент поручил правительству проследить, чтобы в регионы продолжались поставки продовольственных товаров и всего необходимого.

23 июля, 12:08
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить бесперебойную поставку всех необходимых товаров в регионы, которые затронуло ЧП на Транссибирской магистрали, где в результате сильных дождей обрушился мост.

"Вы знаете, что в результате мощных аномальных дождей на Дальнем Востоке подмыло ветку Транссиба, мост рухнул. Слава богу, никто не пострадал, но пассажирский поезд остановлен один. И десятки поездов, грузовые составы с обеих сторон... Только что мне глава МЧС докладывал, глава РЖД. Планируется восстановить первую ветку в течение двух – двух с половиной суток, а вторую — в течение пяти суток", — отметил глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

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При этом Путин поручил правительству проследить, чтобы в регионы продолжались поставки продуктов, всего необходимого для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб.

Напомним, утром в пятницу в Забайкалье на перегоне Куэнга — Укурей обрушился железнодорожный мост, движение поездов по участку Транссибирской магистрали остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Ведутся ремонтные работы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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