Путину доложили, что первую ветку Транссиба после обрушения моста восстановят за двое суток

"Вы знаете, что в результате мощных аномальных дождей на Дальнем Востоке подмыло ветку Транссиба, мост рухнул. Слава богу, никто не пострадал, но пассажирский поезд остановлен один. И десятки поездов, грузовые составы с обеих сторон... Только что мне глава МЧС докладывал, глава РЖД. Планируется восстановить первую ветку в течение двух – двух с половиной суток, а вторую — в течение пяти суток", — отметил глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.