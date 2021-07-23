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Туристка в последний момент отказалась от похода в КБР и избежала камнепада

В беседе с Лайфом девушка призналась, что не смогла поехать в горы в КБР из-за внезапно возникших проблем.

23 июля, 12:02

Елена Женецкая. Фото © Соцсети

В группе туристов, которые попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, было не восемь, а семь человек. Об этом Лайфу рассказала девушка, которая должна была стать участницей похода, но в последний момент отказалась от экстремальной прогулки.

"Я думала, почему они на связь вчера не выходили. Это моя группа, я должна была быть с ними, там не восемь, а семь человек. Я должна была быть восьмой, но у меня возникли проблемы, и я не смогла поехать с ними", — рассказала Елена Женецкая Лайфу.

Лайф публикует видео спасения попавших под камнепад туристов в КБР

Лайф публикует видео спасения попавших под камнепад туристов в КБР

Напомним, инцидент произошёл накануне в Чегемском районе Кабардино-Балкарской Республики. В результате пострадали три человека. Спасатели эвакуировали туристов на вертолёте.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Антон Громов
Антон Громов

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