В Центробанке объяснили, почему россияне часто попадают в финансовые пирамиды
Оказалось, дело не просто в доверчивости, но и ещё в ряде факторов, которые привлекают людей отдавать деньги в данные организации.
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Россияне зачастую сами становятся участниками финансовых пирамид в поисках дополнительного дохода или инвестиций. Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
"В финансовые пирамиды люди часто идут сами. Это может быть и неосознанно — например, человек забивает в поисковиках запрос про доходность и инвестиции, и поэтому потом ему выпадает реклама с именно такими словами", — сказал он в интервью РИА "Новости".
Эксперт добавил, что пирамиды продвигают себя очень активно. Он напомнил, что пять лет назад почти везде была агрессивная реклама форекс-компаний. Согласно оценкам Банка России, в месяц люди теряют в средней финансовой пирамиде от 30 до 50 миллионов рублей. Но бывают прецеденты и с большим ущербом.
"По поводу участия в финансовой рекламе медийных персон — известных спортсменов или актёров — людям надо просто всегда помнить, что это вовсе не основание считать проект успешным. Почему, например, вы считаете, что хороший спортсмен классно разбирается в финансах?" — задался вопросом специалист.
А ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали организаторов финансовой пирамиды, похитивших свыше 460 миллионов рублей. Заявления о мошенничестве в полицию подали более 120 человек. По словам граждан, они вложили деньги в некую микрофинансовую организацию, находящуюся в Печатниковом переулке, с обещанием ежемесячных выплат в размере 17–24% от пая.
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