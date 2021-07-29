В Центробанке объяснили, почему россияне часто попадают в финансовые пирамиды

Россияне зачастую сами становятся участниками финансовых пирамид в поисках дополнительного дохода или инвестиций. Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

"В финансовые пирамиды люди часто идут сами. Это может быть и неосознанно — например, человек забивает в поисковиках запрос про доходность и инвестиции, и поэтому потом ему выпадает реклама с именно такими словами", — сказал он в интервью РИА "Новости".

Эксперт добавил, что пирамиды продвигают себя очень активно. Он напомнил, что пять лет назад почти везде была агрессивная реклама форекс-компаний. Согласно оценкам Банка России, в месяц люди теряют в средней финансовой пирамиде от 30 до 50 миллионов рублей. Но бывают прецеденты и с большим ущербом.

"По поводу участия в финансовой рекламе медийных персон — известных спортсменов или актёров — людям надо просто всегда помнить, что это вовсе не основание считать проект успешным. Почему, например, вы считаете, что хороший спортсмен классно разбирается в финансах?" — задался вопросом специалист.