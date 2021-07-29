НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Центробанке объяснили, почему россияне часто попадают в финансовые пирамиды

Оказалось, дело не просто в доверчивости, но и ещё в ряде факторов, которые привлекают людей отдавать деньги в данные организации.

29 июля, 07:31
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Россияне зачастую сами становятся участниками финансовых пирамид в поисках дополнительного дохода или инвестиций. Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

"В финансовые пирамиды люди часто идут сами. Это может быть и неосознанно — например, человек забивает в поисковиках запрос про доходность и инвестиции, и поэтому потом ему выпадает реклама с именно такими словами", — сказал он в интервью РИА "Новости".

Россиянам объяснили, как не стать жертвой финансовой пирамиды

Россиянам объяснили, как не стать жертвой финансовой пирамиды

Эксперт добавил, что пирамиды продвигают себя очень активно. Он напомнил, что пять лет назад почти везде была агрессивная реклама форекс-компаний. Согласно оценкам Банка России, в месяц люди теряют в средней финансовой пирамиде от 30 до 50 миллионов рублей. Но бывают прецеденты и с большим ущербом.

"По поводу участия в финансовой рекламе медийных персон — известных спортсменов или актёров — людям надо просто всегда помнить, что это вовсе не основание считать проект успешным. Почему, например, вы считаете, что хороший спортсмен классно разбирается в финансах?" — задался вопросом специалист.

Центробанк опубликовал чёрный список из 1800 компаний с признаками нелегальной деятельности

Центробанк опубликовал чёрный список из 1800 компаний с признаками нелегальной деятельности

А ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали организаторов финансовой пирамиды, похитивших свыше 460 миллионов рублей. Заявления о мошенничестве в полицию подали более 120 человек. По словам граждан, они вложили деньги в некую микрофинансовую организацию, находящуюся в Печатниковом переулке, с обещанием ежемесячных выплат в размере 17–24% от пая.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1