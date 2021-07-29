СМИ: Бывшая структура ЮКОСа отсудила у России $5 млрд

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил бывшей структуре группы ЮКОС Yukos Capital Sarl компенсацию на $5 млрд в споре с РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на нидерландский фонд Yukos, при этом уточняя, что подтверждения этой информации с российской стороны пока не поступало.