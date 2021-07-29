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СМИ: Бывшая структура ЮКОСа отсудила у России $5 млрд

Yukos Capital Sarl обратилась в суд в 2013 году и изначально требовала $13 млрд.

29 июля, 07:35
<p>Фото © ТАСС / Ведомости / Максим Стулов</p>

Фото © ТАСС / Ведомости / Максим Стулов

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил бывшей структуре группы ЮКОС Yukos Capital Sarl компенсацию на $5 млрд в споре с РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на нидерландский фонд Yukos, при этом уточняя, что подтверждения этой информации с российской стороны пока не поступало.

Отмечается, что решение было вынесено 23 июля, суд объявил, что Россия "незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах". Изначально бывшая структура ЮКОСа требовала от РФ $13 млрд.

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А весной генпрокурор Нидерландов призвал выплатить более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа и рекомендовал Верховному суду страны отклонить поданную Россией кассационную жалобу. В Минюсте РФ отметили, что заключение генпрокурора носит рекомендательный характер.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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