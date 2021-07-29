BMW вылетел с трассы в Подмосковье и полностью сгорел, погибли трое
По данным Лайфа, тела были разбросаны в нескольких метрах от места происшествия.
Трое человек заживо сгорели в ДТП в Подмосковье. Видео © LIFE
На Тураевском шоссе в Московской области водитель BMW не справился с управлением и съехал с трассы. Как узнал Лайф, в результате машина загорелась, погибло три человека.
Происшествие случилось утром 29 июля. Сейчас личности погибших устанавливаются, при этом на месте происшествия было найдено удостоверение одного из них. По нашим данным, автомобиль выгорел полностью, а тела были разбросаны в нескольких метрах от него.
Ранее Лайф рассказывал, что 11 июля произошло смертельное ДТП, в результате которого два человека погибли. Автомобиль "Порше" снёс столб, после чего улетел в кювет и загорелся. Как выяснилось позже, в автомобиле находились гонщик Иван Куренбин и его гражданская жена Татьяна Игушина, они погибли.
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