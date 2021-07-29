BMW вылетел с трассы в Подмосковье и полностью сгорел, погибли трое

На Тураевском шоссе в Московской области водитель BMW не справился с управлением и съехал с трассы. Как узнал Лайф, в результате машина загорелась, погибло три человека.

Происшествие случилось утром 29 июля. Сейчас личности погибших устанавливаются, при этом на месте происшествия было найдено удостоверение одного из них. По нашим данным, автомобиль выгорел полностью, а тела были разбросаны в нескольких метрах от него.