МИД Молдавии отозвал посла из России для консультаций и оценки его поведения

МИД Молдавии отозвал посла Владимира Головатюка из России для консультаций и оценки аспектов его поведения. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции страны Даниэль Водэ.

"В соответствии с нормами закона Министерство иностранных дел отозвало в Кишинёв посла Владимира Головатюка на неопределённый период для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии", — цитирует заявление пресс-секретаря портал Deschide.md .

Также будут рассмотрены аспекты, касающиеся его поведения. Когда посол вернётся на работу, неизвестно. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что посол был отозван, так как оказался вовлечён в скандал сексуального характера. В МИД от комментария этих сведений отказались до выяснения всех обстоятельств дела и отметили, что в ведомстве "продвигается нулевая толерантность к любого рода давлению".