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Экс-мэр Иркутска объяснил съёмку пародии на Ильича из Little Big и раскрыл секрет ролика

При этом собеседник Лайфа заметил, что не выкладывал видео, и подозревает, что это могли сделать хакеры.

29 июля, 12:18

Скриншот видео © Соцсети

Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов объяснил Лайфу, почему решил снять пародийный ролик под песню Uno группы Little Big в защиту Байкала после критики Ильи Прусикина, и признался, что съёмки проходили не на озере, а на фоне реки Ангары.

"Просыпаюсь утром, периодически просматриваю, что у нас происходит, вижу, что Илья высказался по поводу Байкала. Я предполагаю, где он это сделал, — он поехал в Читу. Я-то Байкалом занимаюсь давно и знаю, что это такое. Честно говоря, возмутило. Но слова рождаются сразу, ну не понимает человек, в чём дело. Мне понадобилось полчаса-час, чтобы придумать текст. Причём снимали мы это даже не на Байкале, а в Иркутске вышли на Ангару", сказал он Лайфу.

Экс-мэр Иркутска спародировал солиста Little Big в ответ на критику Байкала

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По словам Кондрашова, его возмутило видео фронтмена группы и слова про грязную воду. Бывший градоначальник заметил, что пьёт из озера каждый день и вода там чистейшая, а грязь — не что иное как пыльца c хвойных деревьев, которая после дождей попадает в реки и ручьями сносится в озеро. Но она является кормом для рыб, и это явление ежегодное и естественное, уточнил собеседник.

На съёмки ролика ушло два часа, однако версия, появившаяся в соцсетях, не финальная. Кроме того, Кондрашов и его окружение не выкладывали ролик, потому что юристы предупредили, что публиковать ролик нельзя. Экс-мэр полагает, что их могли взломать. При этом Кондрашов заметил, что по мелодиям и танцам Прусикин — шикарный, однако встречаться с ним для урегулирования ситуации он не собирается.

"Парни они популярные, конечно, но есть перекосы. Пытаться встретиться с ним, да зачем. Он будет только пытаться развить себе аудиторию, хайп и т.д. Пусть занимается тем, чем занимается. Есть публика, которой это нравится. Возможно, приглашу их повыступать, у нас сейчас предвыборная программа, можно их пригласить выступить в защиту Байкала. У нас Ди Каприо интересуется, Сигал интересуется, Зверев уже здесь, только Ильи нет. Так что welcome", — добавил Кондрашов.

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Ранее бывший хоккеист, депутат Государственной думы РФ, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов в эфире шоу "Дайте сказать!" заметил, что против экологической катастрофы вакцины быть не может. По его словам, Россия обладает самым большим ресурсом жизнеобеспечения, он привёл в пример озеро Байкал, в котором находится порядка 20% мировых запасов чистой воды.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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