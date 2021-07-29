Экс-мэр Иркутска спародировал солиста Little Big в ответ на критику Байкала
Ранее Илья Прусикин возмутился жёлтой воде в озере и с иронией назвал её "самой чистой в мире".
Экс-мэр Иркутска спародировал солиста группы Little Big в ответ на критику Байкала. Видео © Соцсети
Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов станцевал под песню Uno группы Little Big на фоне озера Байкал. При этом он был в образе фронтмена коллектива Ильи Прусикина, который ранее раскритиковал состояние воды в озере.
"Пыльца в Байкале, а не пыль от кокоса, не видишь дальше своего литл-носа. Не пудри мозг, надень трусы, в Байкал не ссы, носи усы!" — исполнил Кондрашов.
После забавной песенки экс-градоначальник от лица Прусикина извинился перед сибиряками, которых он обидел, и назвал воду в Байкале "самой сладкой и чистой в мире". Грязь, о которой говорил лидер музыкальной группы, на самом деле является "пылью с сапог", которую он нечаянно стряхнул в озеро. При этом он заметил, что "всё уже собрал".
Ранее группа Little Big поделилась впечатлениями от поездки на озеро Байкал. На одном из опубликованных в Сети видео Прусикин с иронией оценил жёлтую воду, заявив, что "это самое чистое озеро в мире — прямо бери и пей". По информации местных СМИ, на кадрах была лишь пыльца, которую прибило к берегу.
Ранее бывший хоккеист, депутат Государственной думы РФ, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов в эфире шоу "Дайте сказать!" заметил, что против экологической катастрофы вакцины быть не может. По его словам, Россия обладает самым большим ресурсом жизнеобеспечения, он привёл в пример озеро Байкал, в котором находится порядка 20% мировых запасов чистой воды.
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