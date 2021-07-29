Экс-мэр Иркутска спародировал солиста Little Big в ответ на критику Байкала

Экс-мэр Иркутска спародировал солиста группы Little Big в ответ на критику Байкала. Видео © Соцсети

Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов станцевал под песню Uno группы Little Big на фоне озера Байкал. При этом он был в образе фронтмена коллектива Ильи Прусикина, который ранее раскритиковал состояние воды в озере.

"Пыльца в Байкале, а не пыль от кокоса, не видишь дальше своего литл-носа. Не пудри мозг, надень трусы, в Байкал не ссы, носи усы!" — исполнил Кондрашов.

После забавной песенки экс-градоначальник от лица Прусикина извинился перед сибиряками, которых он обидел, и назвал воду в Байкале "самой сладкой и чистой в мире". Грязь, о которой говорил лидер музыкальной группы, на самом деле является "пылью с сапог", которую он нечаянно стряхнул в озеро. При этом он заметил, что "всё уже собрал".

Ранее группа Little Big поделилась впечатлениями от поездки на озеро Байкал. На одном из опубликованных в Сети видео Прусикин с иронией оценил жёлтую воду, заявив, что "это самое чистое озеро в мире — прямо бери и пей". По информации местных СМИ, на кадрах была лишь пыльца, которую прибило к берегу.