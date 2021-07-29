Дочь актёра Владимира Стеклова — актриса театра "Сатирикон" Агриппина Стеклова рассказала о самочувствии отца после госпитализации с подозрением на коронавирус. В беседе с телеканалом "Звезда" она заметила, что артист в хорошем состоянии и дышит самостоятельно.

Дочь также опровергла сообщения о 50-процентном поражении лёгких у актёра и то, что он находится на аппарате ИВЛ.

"Я не владею такой информацией про 50%. Первый раз слышу. Он очень хорошо себя чувствует. Всё прекрасно", — сказала Стеклова, заметив, что в больницу её отец отправился, чтобы "перестраховаться".