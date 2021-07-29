НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Всё прекрасно": Дочь актёра Стеклова рассказала о состоянии отца после госпитализации

Девушка опровергла слухи о том, что у артиста диагностировали 50-процентное поражение лёгких.

29 июля, 10:25
<p>Владимир Стеклов. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/4096/foto/i8/1006704/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Владимир Стеклов. Фото © Kino-teatr.ru

Дочь актёра Владимира Стеклова — актриса театра "Сатирикон" Агриппина Стеклова рассказала о самочувствии отца после госпитализации с подозрением на коронавирус. В беседе с телеканалом "Звезда" она заметила, что артист в хорошем состоянии и дышит самостоятельно.

Дочь также опровергла сообщения о 50-процентном поражении лёгких у актёра и то, что он находится на аппарате ИВЛ.

"Я не владею такой информацией про 50%. Первый раз слышу. Он очень хорошо себя чувствует. Всё прекрасно", — сказала Стеклова, заметив, что в больницу её отец отправился, чтобы "перестраховаться".
Актёр Владимир Стеклов попал в больницу с подозрением на ковид

Актёр Владимир Стеклов попал в больницу с подозрением на ковид

Ранее Лайф рассказывал, что заболевший коронавирусом Михаил Боярский впервые рассказал о своём самочувствии. Артист поблагодарил поклонников за переживания и призвал их обязательно сделать прививки от инфекции.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1