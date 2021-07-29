"Всё прекрасно": Дочь актёра Стеклова рассказала о состоянии отца после госпитализации
Девушка опровергла слухи о том, что у артиста диагностировали 50-процентное поражение лёгких.
Владимир Стеклов. Фото © Kino-teatr.ru
Дочь актёра Владимира Стеклова — актриса театра "Сатирикон" Агриппина Стеклова рассказала о самочувствии отца после госпитализации с подозрением на коронавирус. В беседе с телеканалом "Звезда" она заметила, что артист в хорошем состоянии и дышит самостоятельно.
Дочь также опровергла сообщения о 50-процентном поражении лёгких у актёра и то, что он находится на аппарате ИВЛ.
"Я не владею такой информацией про 50%. Первый раз слышу. Он очень хорошо себя чувствует. Всё прекрасно", — сказала Стеклова, заметив, что в больницу её отец отправился, чтобы "перестраховаться".
Ранее Лайф рассказывал, что заболевший коронавирусом Михаил Боярский впервые рассказал о своём самочувствии. Артист поблагодарил поклонников за переживания и призвал их обязательно сделать прививки от инфекции.
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