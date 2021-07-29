Актёр Владимир Стеклов попал в больницу с подозрением на ковид

Владимир Стеклов — заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ. Его карьера в кино началась поздно: в первый раз на пробы он пришёл в 35 лет. И сразу получил роль в картине "Ураган приходит неожиданно". В 1987 году Стеклов сыграл в фильме Светланы Дружининой "Гардемарины, вперёд!". В 1994-м режиссёр Юрий Кара пригласил актёра на роль Азазелло в своей картине "Мастер и Маргарита". Режиссёры очень быстро полюбили Владимира Стеклова. Недостатка в ролях у него не было никогда — в его фильмографии около 100 картин. Среди них "Криминальный квартет", "Плюмбум, или Опасная игра", "Олигарх", "Гагарин. Первый в космосе", а также сериалы "Кадетство", "Солдаты", "Молодёжка". Подробнее о творчестве и личной жизни артиста читайте на uznayvse.ru.