НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Актёр Владимир Стеклов попал в больницу с подозрением на ковид

Вместе с 73-летним артистом заболела и его супруга Ирина, она находится дома с маленькой дочерью.

29 июля, 08:32
<p>Фото © ТАСС / Артем Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Народный артист РФ Владимир Стеклов госпитализирован с подозрением на коронавирус. Эту информацию в соцсетях подтвердила супруга актёра, а также представитель Стеклова.

"Мы заболели, да, резко стало плохо. Володю увезли на скорой в больницу. Официально говорят — состояние средней степени тяжести... Нужно пережить острую стадию, всё хорошо будет, дружочки", — написала в "Инстаграме" супруга 73-летнего артиста Ирина.

Она рассказала, что сама тоже чувствует себя плохо: "едва хватает сил пить лекарства и дочь кормить" (ребёнку пары три года).

Владимир Стеклов — заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ. Его карьера в кино началась поздно: в первый раз на пробы он пришёл в 35 лет. И сразу получил роль в картине "Ураган приходит неожиданно". В 1987 году Стеклов сыграл в фильме Светланы Дружининой "Гардемарины, вперёд!". В 1994-м режиссёр Юрий Кара пригласил актёра на роль Азазелло в своей картине "Мастер и Маргарита". Режиссёры очень быстро полюбили Владимира Стеклова. Недостатка в ролях у него не было никогда — в его фильмографии около 100 картин. Среди них "Криминальный квартет", "Плюмбум, или Опасная игра", "Олигарх", "Гагарин. Первый в космосе", а также сериалы "Кадетство", "Солдаты", "Молодёжка". Подробнее о творчестве и личной жизни артиста читайте на uznayvse.ru.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Netflix ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для актёров и сотрудников

вчера в 23:35

Число выявленных случаев ковида за сутки вновь превысило 23 тысячи

сегодня в 08:43

"Выкупа невесты не будет": Марина Федункив раскрыла подробности свадьбы с молодым красавчиком-итальянцем

сегодня в 03:09

Хачанов обыграл француза Умбера и вышел в полуфинал Олимпиады

сегодня в 08:54

Более половины работодателей отказывали соискателям из-за их внешнего вида

сегодня в 08:44

Новости партнеров

Layer 1