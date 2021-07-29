В Госдуме напомнили о законах, которые вступят в силу в августе

В последнем месяце лета вступает в силу ряд важных для наших граждан законов. Об этом россиянам напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале. Речь идёт о новых правилах оформления ОСАГО, которые облегчат жизнь водителей, о налоговом вычете за фитнес, втором дальневосточном гектаре и других нововведениях. Так, россияне смогут получать налоговый вычет на занятия спортом, однако сумма возмещения вместе с другими социальными вычетами не может превышать 120 тысяч рублей в год. А участники программы "Дальневосточный гектар", успевшие освоить полученную землю, получат право на дополнительный участок. Будут нововведения и для лиц без гражданства, находящихся в России: они будут получать временные удостоверения личности сроком на десять лет.