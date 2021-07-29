В России снова повторился антирекорд по числу умерших от ковида

В России за сутки от коронавируса умерло 799 пациентов, такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием. Эта цифра является антирекордом за всё время эпидемии в нашей стране, однако она фиксируется уже не первый раз. Так, 16 июля тоже было зарегистрировано 799 умерших от ковида.

При этом после 16 июля показатель смертности не опускается ниже 700. За всё же время пандемии в России зафиксировано 156 977 летальных исходов.