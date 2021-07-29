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В России снова повторился антирекорд по числу умерших от ковида

Всего же за время пандемии в нашей стране зафиксировано 156 977 летальных исходов.

29 июля, 10:19
<p>Фото © ТАСС/Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС/Владимир Смирнов

В России за сутки от коронавируса умерло 799 пациентов, такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием. Эта цифра является антирекордом за всё время эпидемии в нашей стране, однако она фиксируется уже не первый раз. Так, 16 июля тоже было зарегистрировано 799 умерших от ковида.

При этом после 16 июля показатель смертности не опускается ниже 700. За всё же время пандемии в России зафиксировано 156 977 летальных исходов.

Названа страна, которая превращается в суперраспространителя коронавируса

Названа страна, которая превращается в суперраспространителя коронавируса

А ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что за минувшую неделю смертность от коронавирусной инфекции во всём мире возросла более чем на 20%. Наибольший рост был зафиксирован в Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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